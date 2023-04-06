Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор". Там артистка была в команде Олега Винника, с которым спела вместе песню "Діаманти". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Элина опубликовала видео, где похвасталась ярким мейкапом, впечатляя своим видом.

"Я чувствую твое сердце твоими глазами", - написала Иващенко в публикации.

Украинская актриса, 56-летняя Ольга Сумская, прокомментировала публикацию Элины, восхитившись красотой: "Богиня".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как дива";

"Невероятная".

А до этого артистка решила показать, как проводит время в Мексике. Звезда, как оказалось, отправилась на отдых в Козумель, откуда хвасталась роскошными видами.

"Теперь один из самых любимых моим портов это Козумель. Природа и красота города просто нереально привлекает", - написала в публикации Элина, где хвасталась стройной фигурой в купальнике.

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