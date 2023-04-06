Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення залишився із сім'єю в Україні, незважаючи на трьох неповнолітніх дітей.

Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Решетник показав, як займається спортом, поділившись кадрами у сторіс.

"Повертатися до тренувань завжди нелегко, навіть нелегко, але, найголовніше, на початку кожної справи пересилити себе і рухатися до мети", - написав Решетник.

"Боротьба з самими собою - це те, з чого все починається", - продовжив другий сторіс Григорій.

А раніше Решетник показав, які успіхи в його сина. Зірка поділився селфі та розповів про Діму.

"Щодня працюємо над різнобічним розвитком дітей – шахи, англійська, музика, рухливі ігри, репетиторство…

Наш Діма скрізь показує добрі результати, але у футбол він просто закоханий. Ходить на тренування поки що тричі на тиждень, у вихідні грає у дворі зі старшими хлопцями, вдома дивиться не лише матчі, але замість мультиків, футбольні огляди та програми", - написав Решетник.

Нагадаємо, дружина Решетника показала, як їй вдається зберегти ідеальну фігуру після трьох пологів.

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