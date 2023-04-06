Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения остался с семьей в Украине, несмотря на троих несовершеннолетних детей.
Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Решетник показал, как занимается спортом, поделившись кадрами в сторис.
"Возвращаться к тренировкам всегда нелегко, даже, нелегко, но, самое главное, в начале каждого дела пересилить себя и двигаться к цели", - написал Решетник.
"Борьба с самими собой - это то, с чего все начинается", - продолжил на втором сторис Григорий.
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А до этого Решетник показал, какие успехи у его сына. Звезда поделился селфи и рассказал о Диме.
"Каждый день работаем над разносторонним развитием детей – шахматы, английская, музыка, подвижные игры, репетиторство…
Наш Дима везде показывает хорошие результаты, но в футбол он просто влюблен. Ходит на тренировку пока три раза в неделю, на выходных играет во дворе со старшими ребятами, дома смотрит не только матчи, но вместо мультиков, футбольные смотры и программы", - написал Решетник.
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А еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник удивил откровением о своем сыне
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