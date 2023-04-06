Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців зі зірками", показала дочку, що підросла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – відома українська співачка, яка була деякий час солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка спочатку була одружена з Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього Санта пов'язала своє життя з бізнесменом Володимиром Самсоненком, з яким швидко розлучилася. Останній чоловік Дімопулос – бізнесмен Ігор Кучеренко, від якого народила дочку Софію. А в останній публікації в Інстаграм Санта показала дочку, що підросла, яка сиділа в ресторані Монако.

"Доросла?) Моя щаслива пігулка", - написала Санта в публікації.

Фанати, включаючи шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, приму-балерину Катерину Кухар, а також прем'єра балету Олександра Стоянова, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка класна дівчинка";

"Мила дівчинка та смачна паста";

"Ці блакитні очі";

"Милашка. Чомусь нагадала дівчинку з фільму "важка дитина";

"Яка ж вона гарна";

"Це так солодко";

"солодка Софія, ти просто розумниця красуня, вся в маму";

"Слух у малюка в маму";

"Така чиста краса, благослови тебе Бог, маленька та чарівна дівчинка!".

Нагадаємо, переможниця "Танці зі зірками" Санта Дімопулос розкрила свої секрети схуднення.

А ще Politeka писала, що Дімопулос із "Танців із зірками" заговорила про першого чоловіка

Також Politeka повідомляла, що зірка "Танців зі зірками" Дімопулос відповіла, чи говоритиме українською мовою