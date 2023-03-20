Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и бывшая солистка группы ВИА Гра. А несколько лет назад звезда попытала счастье на шоу "Танці з зірками", где ей удалось одержать победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Димопулос решила поболтать с фанатами.

"Воскресный чат, спрашивайте", - написала звезда.

"Есть ли желание начать вести блог и общение на украинском языке?", - спросил фанат.

"Я отвечаю на языке, которой вы ко мне обращаетесь. Веду блог интуитивно то на украинском языке, то на русском, мне так комфортно. На данном этапе я не буду себя переламывать, что-то запрещать и ставить какие-то рамки. За год у всех нас было достаточно стресса, что по сей день не пришли в себя", - написала Санта в ответ.

"Даете ли дочери сладкое?", - спросил еще один фанат.

"Почти нет. У нас есть одна традиция - в воскресенье идем вместе в пекарню и едим круассан) И то не каждое. То папа придумал, он у нас слабое звено. А так никакого сахара, шоколада и мороженого. Я не понимаю - зачем. Она очень любит фрукты, овощи, каши, зелень и это благодаря тому, что мы не даем ей съедобного мусора", - написала Санта.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала, как выглядела в детстве

А еще Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос рассказала, учит ли детей украинскому языку

Также Politeka писала, что Димопулос разоткровенничалась о возвращении в Украину после 24 февраля



