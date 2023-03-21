Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого пара развелась и Санта вышла замуж за предпринимателя Владимира Самсоненко, но отношения быстро закончились. А с 2015 года Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, от которого родила дочь Соню.

Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Правду ли пишут, что ваш бывший муж плохиш?", - спросил фанат.

"Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос) Хотя у меня есть много чего сказать))) Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь. Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует. Очень не хочется вообще хоть как-то ассоциироваться с некоторыми людьми и что-то комментировать публично - это мараться об грязь и делать неприятно своему ребенку", - написала развернуто Санта.

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