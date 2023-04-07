Цього разу популярна українська ведуча Марічка Падалко в Інстаграм вирішила розповісти про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що лише 5 людей у ​​світі знають, де і коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, у відповідь на численні розмови у ЗМІ щодо планів українських сил оборони.

Костянтин Старовицький, український музикант та диригент Національного академічного духовного оркестру України, загинув на Краматорському напрямку (фото 1).

Офіс президента України заявив, що після успішної операції ЗСУ можливі переговори з Росією щодо Криму, але це не означає, що українські сили відмовляться від військового шляху на адміністративному кордоні з півостровом. Про це повідомив Андрій Сибіга, який займається міжнародним напрямком на Банковій.

"Давайте не чекати на контрнаступ ЗСУ": російські пропагандисти вже так панікують щодо можливого контрнаступу ЗСУ, що починають говорити про ядерний удар (відео 2).

Згідно з повідомленням Defence One, США надішлють Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими дронами (фото 3).

Священики з Росії дали християнські поради про те, як вирішити церковне протистояння в Україні, заявивши, що це треба випалювати (відео 4).

"Російський добровольчий корпус" похвалився проникненням на ворожу територію (відео 5).

В Україні запущено новий мобільний додаток Reunite Ukraine для пошуку зниклих дітей, який можна завантажити на будь-який смартфон. Програма допомагає возз'єднанню українських сімей, які втратили зв'язок через війну чи депортацію (відео 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.