Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка стала зіркою завдяки гурту "НеАнгели", в якому співала з Вікторією Сміюхою протягом 15 років. Але колись колектив розвалився, а після цього екс-солістки публічно посварилися. А після повномасштабного вторгнення Слава взяла дітей та переїхала до Нідерландів. Вже нещодавно артистка вирушила відпочивати на Канарські острови.

Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Слава опублікувала сторіс, де чесно показала свою постать.

"Той випадок, коли твої лосини просяться слізно, будь ласка, не натягуй нас", - сказала у відео Слава.

"Не така я вже й жирна. То був набряк, перелітний", - розповіла на другому сторіс зірка.

А після цього артистка вирішила показати, як уміє танцювати донька Лаура, яку вона народила від хірурга Едгара Камінського. Дівчинка увімкнула знамениту пісню, під яку повторила трендові рухи головної героїні серіалу "Венздей", які завірусилися в інтернеті після прем'єри картини.

"Моє кохання", - написала слава під кадрами.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" набрала зайву вагу, поділившись фото у сукні

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" поскаржилася українцям на провальні свята закордоном.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" приголомшила перед Новим роком.



