Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Після цього зірка народила двох дітей - Микиту та Гліба. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка активно почала висвітлювати події у своєму блозі.
Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна опублікувала сторіс, де показала, як спрацювала пожежна тривога.
"Як не сирена, то пожежна тривога. Так репетує, страшно дуже. Зараз спізнюся на роботу. Це якийсь жах. Про господи", - розповіла Саліванчук.
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"Все добре, ви вже пишете, чи все добре. Так, спрацювала пожежна тривога через якесь недоумка, він там щось наробив не те що потрібно. І нас усіх налякав. Микита мій плакати почав, бо каже: "Це що, сирена?". Я кажу, сирена, але пожежна. Жах якийсь, якщо чесно. У нашому стані не можна так дражнити людей. Іду Андріївським узвозом, погода просто дивовижна, неймовірна", - поділилася артистка.
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