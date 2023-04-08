Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. После этого звезда родила двоих детей - Никиту и Глеба. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда активно начала освещать события в своем блоге.

Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна опубликовала сторис, где показала, как сработала пожарная тревога.

"Как не сирена, то пожарная тревога. Так орет, страшно очень. Сейчас опаздываю на работу. Это какой-то ужас. О господи", - рассказала Саливанчук.

"Все хорошо, вы уже пишете, все ли хорошо. Да, сработала пожарная тревога из-за какого-то придурка, он там что-то наделал не то что нужно. И нас всех напугал. Никита мой плакать начал, потому что говорит: "Это что, сирена?". Я говорю, сирена, но пожарная. Ужас какой-то, если честно. В нашем состоянии нельзя так дразнить людей. Иду по Андреевскому спуску, погода просто удивительная, невероятная", - поделилась артистка.

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