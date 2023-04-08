Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова - успішна українська танцівниця, яка стала відомою завдяки шоу "Танцюють всі", а також "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість із дітьми виїхала до Італії. Але через деякий час танцівниця вирішила повернутись в Україну, возз'єднавшись із чоловіком.

Після цього зірку неодноразово критикували, адже вона практично не займалася сином Домініком, котрий ще зовсім маленький. Як відповідала на критику зірка, чоловік зараз перебуває без роботи, тому вона зайнята бюджетними проблемами сім'ї, адже це у неї в поточному відрізку часу виходить краще.

А на нових сторіс в Інстаграм Ілона вирішила показати, яке щастя у неї сталося. Як виявилося, сина нарешті привезли до неї і вона поділилася кадрами з Домініком у сторіс.

"Сьогодні всі плани робітники скасовано. Вибачте мені все. Але приїхало моє життя, ніякої роботи більше", - написала Ілона в публікації.

"Хто це до нас приїхав? Синочок приїхала", - грайливо звернулася до малюка зірка, показуючи свого сина фанатам.

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