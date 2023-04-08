Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин.
"Втомились від бутербродів, каш та пластівців? Пропоную швидкий, смачний та корисний сніданок, приготувати який зможете всього за 10 хвилин!", — радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
• Лаваш круглий — 1 шт.
• Тунець консервований — півбанки
• Цибуля — 20 г
• Яйця — 3 шт.
• Шпинат — 1 пучок
• Моцарела — 200 г
• Рукола — для декору
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У розсувну форму для випічки шеф-кухар поміщає круглий лаваш, а на нього викладає начинку: листя шпинату, подрібнений консервований тунець, цибулю, нарізану кільцями. Далі вибиваємо яйця, а зверху викладаємо шматочки моцарели.
Відправляємо страву в духовку, розігріту до 180 градусів (це стандартна температура, яку Ектор Хіменес-Браво найчастіше радить ставити), на 10 хвилин. Знімаємо форму, розрізаємо лаваш і подаємо його зі свіжою руколою.
Увесь процес приготування суддя "Мастер Шеф" показав на відео. У коментарях українці оцінили рецепт, але багато хто звернув увагу не на страву, а на те, що Ектор зробив собі стильний манікюр.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.