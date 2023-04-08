Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український телеведучий, який прославився завдяки "Фабриці зірок", а також був чоловіком Наді Дорофєєвою. Не забуває зірка про Інстаграм, де цього разу показав фотосет за свій минулий місяць. Серед знімків можна побачити поїздку Володимира на Донбас, зустрічі з Олексієм Дурнєвим та дитину Даші Кацуріною, з якою Дантес зустрічається.
"Зараз дуже модно постити photo dump - це такий формат, який збирає всі твої спогади за певний період часу. Зазвичай це якісь вдалі чи не дуже фотографії того, що з вами сталося за цей місяць", - написав Володимир у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Дашу Кацуріну, "Міс Україну Всесвіт" Ганну Неплях, дружину Дмитра Монатика Ірину, співачку Вікторію Булітко з "Дизель шоу" та інших зірок, та написали коментарі:
"Олексій із дитиною – це топ";
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"Що дитина на останньому фото не може заспокоїти Олексія?";
"Де фото зі мною???? Де я у твоєму житті???????";
"Милість останнього фото, зашкалює";
"Фото малого від Даша Кацуріна? Бригаду....???";
"А Дурнєву підходить дитина!";
"березень вогонь. Дякую за всі ваші справи";
“Це тапочка, виховувати дітей друга поки що той розважається”.
Нагадаємо, Дантес із Дурнєвим здивували появою у легендарному місці
А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як погода змінила його зовнішність.
Також Politeka писала, що Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.