Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як пройшов його місяць, поділившись на фото.

Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український телеведучий, який прославився завдяки "Фабриці зірок", а також був чоловіком Наді Дорофєєвою. Не забуває зірка про Інстаграм, де цього разу показав фотосет за свій минулий місяць. Серед знімків можна побачити поїздку Володимира на Донбас, зустрічі з Олексієм Дурнєвим та дитину Даші Кацуріною, з якою Дантес зустрічається.

"Зараз дуже модно постити photo dump - це такий формат, який збирає всі твої спогади за певний період часу. Зазвичай це якісь вдалі чи не дуже фотографії того, що з вами сталося за цей місяць", - написав Володимир у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Дашу Кацуріну, "Міс Україну Всесвіт" Ганну Неплях, дружину Дмитра Монатика Ірину, співачку Вікторію Булітко з "Дизель шоу" та інших зірок, та написали коментарі:

"Олексій із дитиною – це топ";

"Що дитина на останньому фото не може заспокоїти Олексія?";

"Де фото зі мною???? Де я у твоєму житті???????";

"Милість останнього фото, зашкалює";

"Фото малого від Даша Кацуріна? Бригаду....???";

"А Дурнєву підходить дитина!";

"березень вогонь. Дякую за всі ваші справи";

“Це тапочка, виховувати дітей друга поки що той розважається”.

Нагадаємо, Дантес із Дурнєвим здивували появою у легендарному місці

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як погода змінила його зовнішність.

Також Politeka писала, що Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.