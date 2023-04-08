Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский телеведущий, который прославился благодаря "Фабрике звезд", а также был мужем Нади Дорофеевой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз показал фотосет за свой прошлый месяц. Среди снимков можно увидеть поездку Владимира на Донбасс, встречи с Алексеем Дурневым, и ребенка Даши Кацуриной, с которой Дантес встречается.

"Сейчас очень модно поститься photo dump – это такой формат, который собирает все твои воспоминания за определенный период времени. обычно это какие-то удачные или не очень фотографии того, что с вами произошло за этот месяц", - написал Владимир в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Дашу Кацурину, "Мисс Украину Вселенную" Анну Неплях, жену Дмитрия Монатика Ирину, певицу Викторию Булитко из "Дизель шоу" и других звезд, и написали комментарии:

"Алексей с ребенком – это топ";

"Что ребенок на последнем фото не может успокоить Алексея?";

"Где фото со мной???? Где я в твоей жизни???????";

"Милость последнего фото, зашкаливает";

"Фото малого от Даша Кацурина? Бригаду....???";

"А Дурневу подходит ребенок!";

"март огонь. Спасибо за все ваши дела";

“Это тапочка, воспитывать детей друга пока тот развлекается”.

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