Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский телеведущий, который прославился благодаря "Фабрике звезд", а также был мужем Нади Дорофеевой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз показал фотосет за свой прошлый месяц. Среди снимков можно увидеть поездку Владимира на Донбасс, встречи с Алексеем Дурневым, и ребенка Даши Кацуриной, с которой Дантес встречается.
"Сейчас очень модно поститься photo dump – это такой формат, который собирает все твои воспоминания за определенный период времени. обычно это какие-то удачные или не очень фотографии того, что с вами произошло за этот месяц", - написал Владимир в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Дашу Кацурину, "Мисс Украину Вселенную" Анну Неплях, жену Дмитрия Монатика Ирину, певицу Викторию Булитко из "Дизель шоу" и других звезд, и написали комментарии:
"Алексей с ребенком – это топ";
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"Что ребенок на последнем фото не может успокоить Алексея?";
"Где фото со мной???? Где я в твоей жизни???????";
"Милость последнего фото, зашкаливает";
"Фото малого от Даша Кацурина? Бригаду....???";
"А Дурневу подходит ребенок!";
"март огонь. Спасибо за все ваши дела";
“Это тапочка, воспитывать детей друга пока тот развлекается”.
Напомним, Дантес с Дурневым удивили появлением в легендарном месте
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