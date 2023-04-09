Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який розпочав свій шлях до слави на "Фабриці зірок". Там артист переміг і після цього створив дует із Вадимом Олійником "ДіО.фільми". Гурт, який продюсувала Наталія Могилевська, запам'яталася своїм хітом "Мені вже 20" та "Дівчинка Оля". 2015 року дует припинив існування, а Володимир зайнявся кар'єрою телеведучого. Вже кілька років тому Дантес повернувся на сцену із новими хітами, а також випустив свій перший сольний міні-альбом.

При цьому Володимир активює не лише на сцені, а й у соціальних мережах. За артистом стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі, де він ділиться як творчістю, так і особистими кадрами. А цього разу знаменитість зробив репост свого дитячого фото.

"А хто в нас тут такий маленький, Володимире Дантесу?", - було поставлено питання на кадрі.

"Ого, я з дитинства за моногамію)))", - написав Дантес під кадрами, де був серед дівчат.

А до цього зірка поділився весняним селфі. Також зірка поділився своїми планами, якими зараз займається.

"Пишу пісні, пряме є таке враження, що буде альбом. Проробляються нові шоу, плануються тури. Ще сильно хочеться купатися в річці, а краще – у Чорному морі, десь у Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки та запивати молодим вином" , – написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.

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