Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который начал свой путь к славе на "Фабрике звезд". Там артист победил и после этого создал дуэт с Вадимом Олейником "ДиО.фильмы". Группа, которую продюсировала Наталья Могилевская, запомнилась своим хитом "Мне уже 20" и "Девочка Оля". В 2015 году дуэт прекратил существование, а Владимир занялся карьерой телеведущего. Уже несколько лет назад Дантес вернулся на сцену с новыми хитами, а также выпустил свой первый сольный мини-альбом.

При этом Владимир активничает не только на сцене, но и в социальных сетях. За артистом следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где он делится как творчеством, так и личными кадрами. А в этот раз знаменитость сделал репост своего детского фото.

"А кто у нас тут такой маленький, Владимир Дантес?", - был поставлен вопрос на кадре.

"Ого, я с детства за моногамию)))", - написал Дантес под кадрами, где был один среди девушек.

А до этого звезда поделился весенним селфи. Также звезда поделился своими планами, которыми сейчас занимается.

"Пишу песни, прям есть такое впечатление, что будет альбом. Прорабатываются новые шоу, планируются туры. Еще сильно хочется купаться в реке, а лучше – в Черном море, где-то в Евпатории. И на набережной покупать чебуреки и запивать молодым вином", - написал Дантес.

Напомним, Дантес поделился вдохновением и заинтриговал новыми хитами, фото

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