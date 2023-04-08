Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, які ласощі їй готувала в дитинстві мама, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Також зірка кілька років тому вирішила скуштувати кар'єру співачки, випустивши свою сольну пісню "Ями". Але, як зізнавалася Нікітюк, вийшло не дуже вдало з нею. А після початку повномасштабного вторгнення зірка знову повернулася до ідеї бути співачкою та встигла записати кілька патріотичних хітів. А нещодавно Леся презентувала свою ліричну пісню "До речі".

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поділитися зі смаком дитинства, показавши улюблену страву від мами.

"А зараз ви побачите те, що так нагадує дитинство... Коли мама Кет робила таке - Всесвіт зупинявся", - написала Леся у публікації.

Після цього артистка опублікувала фото, де позувала з цілим підносом "горішків".

"Добрий день, ну що, слинка вже потекла? А ви думаєте мені легко? Подивіться, що тут ще є. Трубочки зі згущеним молоком. Зі справжнім згущеним молоком, як у дитинстві. Не те що ти як зараз йдеш і бачиш горішок зі згущеним молоком, купуєш його, відкриваєш, а там дуля...", - розповіла зірка.

Нагадаємо, Леся Нікітюк записала трек із молодим співаком та спантеличила шанувальників.

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