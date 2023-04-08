Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Также звезда несколько лет назад решила попробовать карьеру певицы, выпустив свою сольную песню "Ямы". Но как признавалась Никитюк, получилось не очень удачно с ней. А после начала полномасштабного вторжения звезда снова вернулась к идее быть певицей и успела записать несколько патриотических хитов. А недавно Леся презентовала свою лирическую песню "До речі".

Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поделится в сторис вкусом детства, показав любимое блюдо от мамы.

"А сейчас вы увидите то, что так напоминает детство... Когда мама Кэт делала такое - Вселенная останавливалась", - написала Леся в публикации.

После этого артистка опубликовала фото, где позировала с целым подносом "орешков".

"Добрый день, ну что, слюнка уже потекла? А вы думаете мне легко? Посмотрите, что тут еще есть. Трубочки со сгущенным молоком. С настоящим сгущеным молоком, как в детстве. Не то что ты как сейчас идешь и видишь орешек со сгущенным молоком, покупаешь его, открываешь, а там дуля...", - рассказала звезда.

Напомним, Леся Никитюк записала трек с молодым певцом и озадачила поклонников

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