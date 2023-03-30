Известная телеведущая Леся Никитюк любит показывать в Инстаграм свои образы дня. Однако последний год артистке, как и всем украинцам, было не до этого.
Только сейчас, спустя время, Леся решила немного вспомнить прошлое и во время похода по магазинам похвалилась целой подборкой модных нарядов с подругой. Две блондинки и в парных нарядах и в разных выглядели весьма привлекательно.
Нередко Леся получает завистливые комментарии в свой адрес и различные обращения с критикой. Тем не менее, на попытки застыдить ее Леся не реагирует, высказываясь в сети.
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Также Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с забавным фото, на котором прифотошопила себя к голливудской звезде Орландо Блуму.
Как известно, недавно звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум побывал в Украине. Видимо, Леся решила "хайпануть" на этой тем.
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