Известная телеведущая Леся Никитюк любит показывать в Инстаграм свои образы дня. Однако последний год артистке, как и всем украинцам, было не до этого.

Только сейчас, спустя время, Леся решила немного вспомнить прошлое и во время похода по магазинам похвалилась целой подборкой модных нарядов с подругой. Две блондинки и в парных нарядах и в разных выглядели весьма привлекательно.

Нередко Леся получает завистливые комментарии в свой адрес и различные обращения с критикой. Тем не менее, на попытки застыдить ее Леся не реагирует, высказываясь в сети.

Также Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с забавным фото, на котором прифотошопила себя к голливудской звезде Орландо Блуму.

Как известно, недавно звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум побывал в Украине. Видимо, Леся решила "хайпануть" на этой тем.

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