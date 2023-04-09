Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася кадрами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і представниками української мусульманської спільноти, деякі з яких пішли захищати країну від російських окупантів. Засвітився на фото і чоловік артистки Бекір Сулейманов.
"Іфтар – вечеря під час Рамадану, священного місяця для мусульман. І така тепла зустріч вдома разом із нашими захисниками та захисницями, із Меджлісом кримськотатарського народу, з представниками всієї мусульманської спільноти України", — написала співачка під світлинами.
Джамала також розповіла, якою, на її думку, має бути успішна країна.
"Вірю, що успішна країна — та, де визнають та приймають інші культури та звичаї. Де суспільство достатньо емпатичне, щоб зрозуміти — та полюбити — потреби тих, хто поруч. Хочу, щоб Україна була такою. І знаю, що буде. А такі рішення нас лише зміцнюють. Бути собою. У великій країні, яка об’єднує різних, але рівних", — наголосила артистка.
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Українці в коментарях підтримали Джамалу та кримськотатарський народ:
"Нація, яка поважає землю, і народ з яким співіснує, бореться з ворогом разом з нами, заслуговує на повагу. 🙏";
"Мурашки від фото❤️";
"Гордість пробирає".
Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.
Також Politeka писала, що Джамала кардинально змінила імідж та показала результат.
Як Politeka повідомляла, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.