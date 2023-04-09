Українська актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", розповіла про шквал проблем, які її переслідують із самого ранку.

Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, незважаючи на те, що з акторського складу серіалу майже ніхто не зробив. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Суботній ранок почався з трешу. У мене дихне телефон. Навіть він не витримує мого режиму активності", - почала зірка.

"Вчора екран став фіолетовим. А сьогодні стробить і врешті-решт дорогою на студію тупо вирубався. На Подолі я все життя не орієнтуюсь і тому довелося поблукати без навігатора. А сьогодні готувала для вас опитування та цікаву інформацію для батьків. Ось сам по собі екран запрацював, але відчуваю, що довго не протягне», – продовжила зірка.

А до цього Ганна вирішила поділитися фотографією із Чернівців. Там артистка взялася за пошук книжки для свого сина.

"Цукерок вже забагато, а ось казки на ніч вже вичерпалися) Прекрасне місто Чернівці, сонце та +18 градусів. Море людей на вулицях, усі гріються та поглинають жадібно тепло, казковий день", - написала Кошмал.

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