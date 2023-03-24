Знаменитость Анна Кошмал рассказала, что у нее бывает очень напряженный график и иногда все расписано наперед, при этом она необращает внимание на то, что думают об этом другие.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", сейчас выступает на сцене театра вместе со своими коллегами. Артистке удалось выкроить свободную минутку, чтобы ответить на вопросы пользователей сети в своих Инстаграм-сториз.

Знаменитость рассказала, что у нее бывает очень напряженный график и иногда все расписано наперед. Потому она может быть долгое время в разлуке со своим мужем и сыном. Но тем не менее такая жизнь дает ей некоторую мотивацию.

"Колличество задач в моей жизни - (внимание семье, домашние дела, бизнес и моя профессия - время для себя и восстановление). Чем больше задач я охватываю без истощения, тем больше я развиваюсь. Это моя личная мотивация, быть лучше за саму себя вчерашнюю", - призналась Анна Кошмал.

Кроме того, звезда сериала "Сваты" знает, как перестать зависеть от мнения окружающих. По словам Анны Кошмал, достаточно просто понять, что никому на самом деле нет никакого дела до тебя и твоих проблем. А самое главное - нужно просто полюбить себя.

Кроме того, у нее попросили показать любимый кадр, который есть у нее в архиве. Актриса показала фото, которое было сделано несколько лет назад. На нем знаменитость позировала вместе со своим сыном и выглядит рядом с ним очень счастливой.

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

Также Politeka писала, звезда "Сватов" Анна Кошмал честно показала, как тяжело работает, чтобы иметь хорошую фигуру.