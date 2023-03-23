Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Анну постоянно спрашивали, кто еще из актеров выступил с антивоенной позицией. Кошмал призналась, что только два человека сделали это и ей от этого довольно грустно.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал поделилась кадрами своей победы. Как можно понять, звезде удалось купить обувь без кожи, ведь она заботится о природе.
"Мать нашла 2 пары крутой не кожаной обуви. И пусть только попробуют не подойти, я готовилась, мерила стельку", - написала Анна.
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"Это я уже праздную окончание этой истории, хоть закончиться она только когда он то все померит", - продолжила Кошмал и показала, как празднует в автомобиле.
А после этого Кошмал показала запорожскую трагедию, которая произошла сегодня.
"Друзья, я знаю, что это Запорожье. Нужно было внизу эту надпись поместить. Хотела просто добавить, что ужас произошел еще и в Киевской области", - отметила звезда.
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