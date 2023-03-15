Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает события в стране в своем блоге несмотря на угрозу блокировки.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал поделилась кадрами, где показала свой новый образ.

"Начьос, левицы", - подписала кадры Анна, демонстрируя свою стильную прическу.

А до этого Кошмал показала, как провела время в Одессе. Звезда там была не одна, а со своими коллегами.

"В глубине моря вечная тишина. Ураганы бушуют на поверхности, там и проходят. Люди могут многому научиться у моря. Сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи". Для нашей девичьей команды Одесса – всегда праздник, и моооре. Всегда хочется с ним побыть как можно дольше… ветер, птицы, соленый воздух, покой и глубина… невозможно оторваться", - написала Кошмал в публикации, где разместила три фотографии.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал засветила травмы, которые получила после спектакля

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