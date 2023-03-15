Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает события в стране в своем блоге несмотря на угрозу блокировки.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмал поделилась кадрами, где показала свой новый образ.
"Начьос, левицы", - подписала кадры Анна, демонстрируя свою стильную прическу.
А до этого Кошмал показала, как провела время в Одессе. Звезда там была не одна, а со своими коллегами.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
"Максимальный цинизм": появление зажигалки с изображением Героя ошарашило украинцев
Тело отлетело на 30 метров: кадры и подробности с места кошмарного ДТП в Киеве
Максу было всего 23, а Яне - 29: новая страшная весть всколыхнула Украину
"В глубине моря вечная тишина. Ураганы бушуют на поверхности, там и проходят. Люди могут многому научиться у моря. Сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи". Для нашей девичьей команды Одесса – всегда праздник, и моооре. Всегда хочется с ним побыть как можно дольше… ветер, птицы, соленый воздух, покой и глубина… невозможно оторваться", - написала Кошмал в публикации, где разместила три фотографии.
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал засветила травмы, которые получила после спектакля
Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда
А еще Politeka писала, что Женька из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы