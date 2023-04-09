Коли Марія Єфросиніна побачила фотографію Полякової у той період, вона не повірила, що це була співачка.

У новому випуску "Дорослих дівчаток" Оля Полякова змогла здивувати зовнішнім виглядом без зайвих прикрас. Співачка Оля Полякова розповіла про те, що її найбільша вага становила 86 кілограмів.

У період, коли вона годувала грудьми свою молодшу дочку, вона набрала 22 кілограми і, за її словами, виглядала як "величезна шафа на ніжках". Вона навіть почала шукати свої фото з такою вагою і сміялася, згадуючи себе після пологів, коли вона була далека від своєї ідеальної форми. Полякова з жартами зазначила, що тоді вона була "супер ковбаскою", а не "супер блондинкою".

Коли Марія Єфросиніна побачила фотографію Полякової у той період, вона не повірила, що це була співачка. Незважаючи на те, що Полякова пізніше змогла схуднути, саме в цей час їй запропонували виконати пісню, яка зробила її знаменитою.

А нещодавно з'явилася у кадрі у дуже відвертій сукні без білизни. Користувачі мережі оцінили настільки відвертий образ зірки і також похвалили роботу знаменитості:

"І хто скаже, що цій жінці за 40. Максимум 25!!! Всі дивуються Джей Ло, але Джей Ло тихенько відпочиває осторонь порівняно з Олею!", "Красива і розумна і дуже щира", "Оля, ну не знаю ) Я дивилася відео поки без звуку - мені сподобалося", "Пісня хороша, але ви краще".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.