В новом выпуске "Взрослых девочек" Оля Полякова смогла удивить внешним видом без лишних прикрас. Певица Оля Полякова рассказала о том, что ее наибольший вес был 86 килограммов.
В период, когда она кормила грудью свою младшую дочь, она набрала 22 килограмма и, по ее словам, выглядела как "огромный шкаф на ножках". Она даже начала искать свои фото с таким весом, и смеялась, вспоминая себя после родов, когда она была далека от своей идеальной формы. Полякова с шутками отметила, что тогда она была "супер колбасинкой", а не "супер блондинкой".
Когда Мария Ефросинина увидела фотографию Поляковой в тот период, она не поверила, что это была та же певица. Несмотря на то, что Полякова позже смогла похудеть, именно в это время ей было предложено исполнить песню, которая сделала ее знаменитой.
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А недавно появилась в кадре в очень откровенном платье без белья. Пользователи сети оценили настолько откровенный образ звезды и также похвалили саму работу знаменитости:
"И кто скажет, что этой женщине за 40. Максимум 25!!! Все удивляются Джей Ло, но Джей Ло тихонько отдыхает в сторонке по сравнению с Олей!", "Красивая и умная и очень искренняя", "Оля, ну не знаю) Я смотрела видео пока без звука - мне понравилось", "Песня хороша, но вы лучше".
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.