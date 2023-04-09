Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України з гімнастики. А кілька років тому зірка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. На проекті дівчина перемогла, але після проекту збудувати стосунки пара не змогла. Натомість Даша стала відомою блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. Ульянова навіть нещодавно зізнавалася, що її блог – єдине джерело прибутку після повномасштабного вторгнення.

А цього разу зірка показала, як вирішила влаштувати свято живота та закинути правильне харчування. Як можна побачити, Даша вирішила побалувати себе шашликом. Зірка поділилася знімком їжі у своїх сторисах Інстаграм.

"Сьогодні дозволяю собі все!))", - написала Ульянова у публікації.

А до цього Даша вирішила привітати українок із восьмого березня. Зірка поділилася фото, де позувала із квітами.

"Я з дитинства обожнюю це свято, тому що хтось привітає, хтось скаже хороші слова. Мій ранок цього дня завжди починався з привітання від тата, братів, дядька та дідуся. Щороку дуже ціную цей момент)", - написала Ульянова в публікації .

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