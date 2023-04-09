Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастер спорта Украины по гимнастике. А несколько лет назад звезда решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. На проекте девушка победила, но после проекта построить отношения пара не смогла. Зато Даша стала известной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. Ульянова даже недавно признавалась, что ее блог - единственный источник дохода после полномасштабного вторжения.

А в этот раз звезда показала, как решила устроить праздник живота и забросить правильное питание. Как можно увидеть, Даша решила себя побаловать шашлыком. Звезда поделилась снимком еды в своих сторисах Инстаграм.

"Сегодня позволяю себе все!))", - написала Ульянова в публикации.

А до этого Даша решила поздравить украинок с восьмым марта. Звезда поделилась фото, где позировала с цветами.

"Я с детства обожаю этот праздник, потому что кто поздравит, кто скажет хорошие слова. Мое утро в этот день всегда начиналось с поздравления от папы, братьев, дяди и дедушки. Каждый год очень ценю этот момент)", - написала Ульянова в публикации.

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