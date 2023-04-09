Цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюрист похвалився кадрами з заходу, який проходив у Нью-Йорку. Влад Яма та відомий український ведучий Анатолій Анатоліч стали ведучими бізнес-форуму.

Але якщо Анатолій Анатоліч приїхав до США лише по роботі, бо і він сам, і його дружина та троє дітей проживають у Києві, то Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав за кордон і поки не збирається повертатися в Україну, виправдовуючи це бажанням захистити свою родину. Артист разом із дружиною Лілією та сином Леоном оселився в Маямі, завжди різко відповідає українцям на критику його втечі та видаляє всі негативні коментарі.

"Вперше в США, благодійний BIG MONEY FORUM ✌🏻 Велика честь бути ведучим такого заходу. Топові спікери, гори корисної інформації і десятки тисяч доларів на допомогу Україні ✌🏻", — написав Влад Яма під світлинами.

Анатолій Анатоліч у коментарях пожартував над різницею статур своєї та Ями: "Дует Худий і Товстий😂".

Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що поїхав з України ще до того, як чоловікам заборонили перетинати кордон. Причому після цього танцюрист з незрозумілої причини образився на ведучого, заблокувавши в соцмережі Славу та навіть його 12-річного сина.

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