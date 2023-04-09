Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що 8 квітня минулого року вона почала щовечора писати підсумки дня з головними новинами. Ведуча зізналася, що це була не її ідея, вона почала це робити «на замовлення».

"Замовником став мій чоловік, коли вийшов зі своїм батальйоном з Ірпеня: «Чому ти нічого не пишеш в інстаграм про все, що відбувається?!». Тоді, перші тижні війни мені здавалося, що в цьому немає потреби, бо всі тільки новинами і жили. «Ти не розумієш, що таке мати лише 10 хвилин на день мобільний зв’язок, або навіть два дні. І не мати одне достовірне джерело, де можна швидко прочитати, що відбувається» - казав Єгор Соболєв. Ще до війни він ніколи не завантажував собі Viber і Telegram, які пов’язують із впливом ФСБ. «Прекрасна відмазка не бути в батьківських чатах» - бісилася я ще до війни з цього приводу)", — жартує зірка.

Так вона почала робити добірки головних новин і втягнулася, а тепер планує це робити аж до перемоги.

"Я нікого не блокую під своїми постами. Єдине виключення - особисті образи. Також відповідаю на дезінформацію в коментарях і дякую своїм підписникам за дорослість. Йдеться не про вік, а про усвідомлене ставлення до держави і законів її функціонування", — наголосила Марічка Падалко.

Вона додала лише, що ситуація в Бахмуті залишається важкою, та звернула увагу, шо напередодні до України повернулася 31 дитина, вивезена раніше до росії.

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