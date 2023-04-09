Цього разу у себе в Instagram Євген Клопотенко показав, як приготувати "ліниву" паску.

"Якщо є ліниві вареники, то чому не може бути лінивої паски? Подумав я і розписав для вас рецепт сирної паски, яку навіть випікати не треба, настільки все просто", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

700 г кисломолочного сиру 9%

5 жовтків

150 г цукру

10 г ванільного цукру

350 мл вершків (не менше 33%)

100 г м’якого вершкового масла

смажені волоські горіхи

цедра лимона - за смаком

дрібка солі

Сир перетираєте через сито або в блендері. Жовтки перебиваєте з цукром та ванільним цукром до білої піни. 200 мл вершків нагрійте в сотейнику на невеликому вогні до появи пари, додайте жовтки з цукром та збийте вінчиком. Цю суміш варіть у сотейнику на маленькому вогні, постійно помішуючи, до консистенції рідкої сметани. Потім додайте вміст сотейника до перетертого сиру, туди ж відправте вершкове масло. Ще 150 мл вершків збийте до стійких піків та обережно вмішайте в сирну масу. Додайте подрібнені в блендері смажені волоські горіхи, цедру лимона до смаку та дрібку солі.

"Далі цю суміш треба викласти у марлю, складену в чотири шари. Злегка утрамбуйте в пасківник (це така форма для пасок) сирну масу та накрийте марлею. Притисніть зверху форму чимось важким (наприклад, покладіть тарілку, а на неї банку з водою). Поставте в холодильник на 6 години для застигання, а ще краще – на ніч. Готово. І не думайте, що це все дуже довго, бо насправді на описані процеси у вас піде пів годинки, а далі залишиться тільки дочекатися, поки ваша пасочка застигне, щоб можна було нарешті насолоджуватися її ніжним смаком", — пояснив Євген Клопотенко.

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