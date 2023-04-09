У своєму Telegram-каналі Олена Кравець звернулася до шанувальників із важливим попередженням.

"Так, друзі, походу мене тут зламали…. Нікому в особисті я нічого не надсилаю, грошей ні у кого не прошу, тож, якщо ви отримуєте будь-які повідомлення з каналу-близнюка, не відповідайте, будь ласка!", — написала артистка.

Зірка "Квартал 95" також уточнила подробиці того, що зробили ці шахраї.

"Хтось створив контакт, додавши одиничку в кінці (по аналогії з нікнеймом канала). Пишуть підписникам. Так зазвичай виглядає шахрайство, будуть щось писати і пропонувати купити/ оплатити й таке інше. Блокуйте та не відповідайте!", — наголосила Олена Кравець.

Раніше Олена розповідала, що вирішила тимчасово призупинити свою діяльність у "Вечірньому кварталі". Однією з причин стало загострення її хвороби — кропив'янки, від якої вона страждає з 2018 року. А потім артистка зрозуміла, що хоче чогось іншого, й заявила, що не планує повертатися до колективу студїї "Квартал 95", в якому вона провела понад 20 років.

Тоді Кравець стала ведучою проєкту "Тихий вечір" на телеканалі "Дом". За її словами, вона завжди мріяла спробувати себе у такому форматі та сама запропонувала ідею шоу.

Нагадаємо, зірки Кварталу не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачом.