Єлизавета Глінська, яка була переможницею та суддею шоу "Мастер Шеф", поділилася рецептом, за яким готували її бабуся та мама.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати паску на жовтках за її родинним рецептом.

Для опари беремо:

300 мл молока

20 г свіжих пресованих дріжджів

70 г цукру

Для дріжджового тіста (рецепт розраховано на 3 пасочки по 450 г):

опара

80 г жовтків

120 г цукру

7 г солі

40 г свіжих пресованих дріжджів

150 г вершкового масла (82%, кімнатної температури)

цедра апельсина та ваніль

630 г борошна

150-200 г родзинок

40 мл чорного рому або коньяку

Для молочної глазурі:

150 г згущеного молока

40 г цукрової пудри

50 г сухого молока

Родзинки заливаємо ромом і залишаємо їх просочтися на ніч.

Спершу приготуємо опару. Додаємо дріжжі та цукор в молоко, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Далі займемося тістом. В чашу міксера кладемо опару, жовтки, цукор, сіль, цедру апельсину, ваніль або ванільний цукор, вершкове масло, борошно та вимішуємо тісто насадкою «крюк» або руками, приблизно 15-20 хвилин. Накриваємо тісто рушником і лишаємо при кімнатній температурі на 2 години. Потім додаємо просочені ромом родзинки та перемішуємо.

Тісто треба розділити на три частини по 480 г. Формуємо з них кульки та кладемо в паперові форми (діаметр - 13 см, висота - 8 см). Накриваємо рушником та лишаємо на 1-1,5 години. Випікати паски треба при 165 градусах з конвекцією протягом 40-45 хвилин. Даємо охолонути.

Щоб приготувати молочну глазур, просто зміщайте згущене молоко, цукрову пудру та сухе молоко. Одразу наносимо глазур на паски та прикрашаємо на власний смак.

Нагадаємо, що "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт простої та дуже смачної закуски зі скумбрії.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт смачнющої сирної плетінки.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт найсмачніших бананових оладок.