Елизавета Глинская рассказала, как приготовить паску на желтках по ее семейному рецепту.
Для опары берем:
- 300 мл молока
- 20 г свежих прессованных дрожжей
- 70 г сахара
Для дрожжевого теста (рецепт рассчитан на 3 паски по 450 г):
- опара
- 80 г желтков
- 120 г сахара
- 7 г соли
- 40 г свежих прессованных дрожжей
- 150 г сливочного масла (82%, комнатной температуры)
- цедра апельсина и ваниль
- 630 г муки
- 150-200 г изюма
- 40 мл черного рома или коньяка
Для молочной глазури:
- 150 г сгущенки
- 40 г сахарной пудры
- 50 г сухого молока
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Изюм заливаем ромом и оставляем его на ночь, чтобы просочился.
Сначала приготовим опару. Добавляем дрожжи и сахар в молоко, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
Дальше займемся тестом. В чашу миксера кладем опару, желтки, сахар, соль, цедру апельсина, ваниль или ванильный сахар, сливочное масло, муку и вымешиваем тесто насадкой «крюк» или руками примерно 15-20 минут. Накрываем тесто полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Затем добавляем пропитанный ромом изюм и перемешиваем.
Тесто нужно разделить на три части по 480 г. Формируем из них шарики и кладем в бумажные формы (диаметр – 13 см, высота – 8 см). Накрываем полотенцем и оставляем на 1-1,5 часа. Выпекать паски нужно при 165 градусах с конвекцией в течение 40-45 минут. Даем остыть.
Чтобы приготовить молочную глазурь, просто смещайте сгущенку, сахарную пудру и сухое молоко. Сразу наносим глазурь на паски и украшаем на свой вкус.
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