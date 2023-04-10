Елизавета Глинская, которая была победительницей и судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом, по которому готовили ее бабушка и мама.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить паску на желтках по ее семейному рецепту.

Для опары берем:

300 мл молока

20 г свежих прессованных дрожжей

70 г сахара

Для дрожжевого теста (рецепт рассчитан на 3 паски по 450 г):

опара

80 г желтков

120 г сахара

7 г соли

40 г свежих прессованных дрожжей

150 г сливочного масла (82%, комнатной температуры)

цедра апельсина и ваниль

630 г муки

150-200 г изюма

40 мл черного рома или коньяка

Для молочной глазури:

150 г сгущенки

40 г сахарной пудры

50 г сухого молока

Изюм заливаем ромом и оставляем его на ночь, чтобы просочился.

Сначала приготовим опару. Добавляем дрожжи и сахар в молоко, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Дальше займемся тестом. В чашу миксера кладем опару, желтки, сахар, соль, цедру апельсина, ваниль или ванильный сахар, сливочное масло, муку и вымешиваем тесто насадкой «крюк» или руками примерно 15-20 минут. Накрываем тесто полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 2 часа. Затем добавляем пропитанный ромом изюм и перемешиваем.

Тесто нужно разделить на три части по 480 г. Формируем из них шарики и кладем в бумажные формы (диаметр – 13 см, высота – 8 см). Накрываем полотенцем и оставляем на 1-1,5 часа. Выпекать паски нужно при 165 градусах с конвекцией в течение 40-45 минут. Даем остыть.

Чтобы приготовить молочную глазурь, просто смещайте сгущенку, сахарную пудру и сухое молоко. Сразу наносим глазурь на паски и украшаем на свой вкус.

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