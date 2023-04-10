Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч, який разом із дружиною виховує трьох дітей, поділився з українцями цікавими даними.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч показав зворушливе фото зі своїм сином Нілом на руках та розповів, чим відрізняються сучасні діти.

"Хто ви для своїх дітей? Клуб добродіїв провів фантастично-важливе дослідження на тему "Підлітки та їхнє життя під час війни". Я коли був підлітком, боявся 2000-го року. Міленіум. Кінець світу, ну ви пам'ятаєте. Оце були проблеми.... А теперішні 16-річні застали пандемію, світову паніку, переживають війну, обстріли, евакуації...", — пише ведучий.

Він також додав, що одним із найцікавіших пунктів опитування був "Хто для вас є рольовою моделлю?".

"Більше половини підлітків (51%) вважають військових своїми рольовими моделями, чверть (25%) рівняються на волонтерів.

Найбільша опора (81%) та приклад (55%) для підлітків - батьки. Тож знайте, що навіть якщо діти не говорять вам це кожного дня, вони надихаються вами. Ви опора. Не забувайте про це", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Українці в коментарях підтримали ведучого:

"Такий зворушливий пост❤️ Діти наше майбутнє, судячи з дослідження – прекрасне майбутнє!)";



"Здається , що Ніл - якась особлива для Вас особисто дитина 🤍 Відчувається так. Дівчата само собою найкращі донечк . Але Ніл для Вас - це щось особливе ❤️ Такі відчуття".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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