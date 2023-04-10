Зірка "Дизель шоу", акторка та співачка Вікторія Булітко через проблеми зі здоров'ям вимушена дещо змінити свій імідж.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що в неї сильно погіршився зір, тому тепер їй доведеться носити окуляри. Вікторія Булітко опублікувала коротеньке домашнє відео, в якому показала, як вона виглядає з цим аксесуаром.

"За останній рік погіршився зір🤦‍♀️Чи пасують мені окуляри ?))🤓", — написала зірка "Дизель шоу" під відео.

У коментарях Віку підтримав ведучий Олексій Суханов, написавши: "Дуже!!!". Акторка йому одразу ж відповіла: "воу! Приємно, дуже дякую ❤️😍".

Шанувальники також засипали Вікторію Булітко компліментами:

"Вам окуляри дуже пасують, але все ж це не добре, бо, мені здається, зір погіршився із-за постійних стресів (а переважна більшість стресів із-за клятої війни), бо у мене така ж ситуація";

"Окуляри вам дуже личать. Така собі спокуслива вчителька 😍😍😍🔥🔥🔥. Але я б радив вам все ж таки трохи менші. Не такі масивні, так би мовити. Теж ходжу в окулярах, тому трошки розумію😉😘";

"Вікуся, ти така гарнюсенька, тобі личить все😍";

"Вам, красунечка, і в окулярах гарно🤗Але, звичайно, нехай зір буде добрим, здоров'я міцним, а Ви, Вікторіє, як завжди гарнюня🤗".

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