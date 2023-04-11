На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, що саме підтримка мами допомогла йому стати тим, ким він є.

"У 9 років я намалював більше 50 зошитів з ескізами своїх колекцій. Більш того, я вигадав собі, що я головний редактор журналу «Ізабель» і малював власні журнали про моду. Такими забавками займався 9-річний хлопчик, машинки мене не цікавили ;) Мама помітила мій інтерес і підтримала мене, проте не просто словами "Молодець, синку, малюй далі". Вона діяла: домовилася, щоб я ходив на курси крою та шиття в домі офіцерів. І це найкраще, що вона могла зробити для мене", — пригадує дизайнер.

У 10 років майбутній модельєр познайомився зі своїм першим викладачем з крою та шиття, і з того моменту, з того самого дня почалася його кар'єра.

"Так, саме кар'єра, бо вже в 11 років я створив першу колекцію дитячих сарафанів. Все це стало можливим завдяки тому, що мама помітила мій талант та захоплення і підтримала його. Я щиро дякую тобі, мамо! Я впевнений, що кожна дитина талановита, і завдання батьків - вчасно розпізнати цей талант і підтримати свою дитину. Тож, батьки, будьте уважні до своїх дітей, приймайте та підтримуйте їх захоплення!", — наголосив Андре Тан.

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