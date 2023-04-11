Цього разу у себе в Instagram 36-річний Євген Клопотенко розповів, що в ресторанному бізнесі він уже 15 років і встиг попрацювати офіціантом, барменом, закупником, менеджером. А коли зрозумів, що це дійсно його сфера, то влаштувався менеджером в один із закладів Дмитра Борисова
"Там я і познайомився з Дмитром, там набрався найкращого досвіду і, до речі, там почалася моя любов до кроксів. Бо Діма оплатив 50% їх вартості. Всі ці детальки, потрохи, сформували моє уявлення про цю людину — як про майстра своєї справи", — пригадує шеф-кухар.
Пост він супроводив кумедним архівним фото, зробленим у 2011 році. На світлині молодий Клопотенко з короткою стрижкою, без своїх фірмових кучерів, п'є коктейль, відставивши мізинчик убік.
Українці в коментарях жартують, що Євген з віком змінився на краще завдяки тому, що перейшов на українську:
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"Худенький... Я так розумію, ця людина на фото російською шпрехала?😂 Сподіваюсь, відео цього ми не побачимо 🙈. Як добре, що є люди, яким роки лише на користь і красу 🙌";
"Нітрохи не змінилися, окрім плюс 20 кіло 😄";
"От що означає перейти на українську))";
"Ех, кучері тебе зробили 😎😁";
"Захудий козаче 😂Зараз добре від’ївся 😍";
"Мабуть голодні студентські роки, одні лише очі)".
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.