Кулінарний експерт Євген Клопотенко, який був переможцем одного з сезонів "Мастер Шеф", насмішив архівним фото.

Цього разу у себе в Instagram 36-річний Євген Клопотенко розповів, що в ресторанному бізнесі він уже 15 років і встиг попрацювати офіціантом, барменом, закупником, менеджером. А коли зрозумів, що це дійсно його сфера, то влаштувався менеджером в один із закладів Дмитра Борисова

"Там я і познайомився з Дмитром, там набрався найкращого досвіду і, до речі, там почалася моя любов до кроксів. Бо Діма оплатив 50% їх вартості. Всі ці детальки, потрохи, сформували моє уявлення про цю людину — як про майстра своєї справи", — пригадує шеф-кухар.

Пост він супроводив кумедним архівним фото, зробленим у 2011 році. На світлині молодий Клопотенко з короткою стрижкою, без своїх фірмових кучерів, п'є коктейль, відставивши мізинчик убік.

Українці в коментарях жартують, що Євген з віком змінився на краще завдяки тому, що перейшов на українську:

"Худенький... Я так розумію, ця людина на фото російською шпрехала?😂 Сподіваюсь, відео цього ми не побачимо 🙈. Як добре, що є люди, яким роки лише на користь і красу 🙌";

"Нітрохи не змінилися, окрім плюс 20 кіло 😄";

"От що означає перейти на українську))";

"Ех, кучері тебе зробили 😎😁";

"Захудий козаче 😂Зараз добре від’ївся 😍";

"Мабуть голодні студентські роки, одні лише очі)".

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

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