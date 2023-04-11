У новому випуску програми "Слава ПРО" ведучий наголосив, що нещадавно Софія Ротару вчергове підтвердила, що вона з Україною і за Україну. Якщо раніше вона завжди робила публікації російською мовою, то тепер у соцмережах послуговується українською.

"Нещодавно в Instagram співачки з'явилося привітання з Благовіщенням, і саме українською мовою. Артистка ще на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що саме російські ракети летять на українських мирних жителів. А ще з'явилася інформація, що співачка навіть відмовилася від 100 тисяч євро гонорару за виступ на дні народження одного з парашкінських товстосумів, який мав відбутися в Арабських Еміратах. А ще раніше Софії Михайлівні начебто пропонували такі ж гонорари за виступи на новорічних святах за порєбріком, і вона також відмовилась", — заявив Слава Дьомін.

Він також поділився даними про те, де зараз проживає артистка та її родина, зокрема й онук Анатолій Євдокименко, який на початку повномасштабної війни разом із батьком попався на незаконній спробі перетину кордоную

"Щодо самої співачки, то кажуть про те, що вона зараз живе не в Україні, так само, як і її родина, але поки це не підтверджена інформація. Достеменно відомо, що онук Ротару теж зміг виїхати з України і зараз перебуває у Німеччині і саме там займається музичною і діджейською діяльністю", — додав ведучий.

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

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