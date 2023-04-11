За словами ведучої Марічки Падалко, найважливішою подією дня стало звільнення 100 українських полонених, включаючи 20 жінок (відео 1). Під час обміну на першому відео, розповсюдженому президентським офісом (відео 2), Валерію Карпіленко, яка була бранкою з моменту загибелі свого чоловіка Андрія Суботіна, була звільнена з полону. На фото 3 можна побачити їхнє кільце з фольги, яке стало відомим у всьому світі, але після трьох днів Андрій загинув, а Валерія була захоплена в полон. Фото 4 показує їх до початку війни.

На окупованій частині Донбасу український дрон-камікадзе атакував російську систему ППО (відео 5).

Колишній командувач силами НАТО в Європі генерал Бен Ходжес передбачає звільнення Криму цього року (фото 6).

Новина про додаткові виплати у 30 тисяч гривень для військових у тилу, які, як стверджувалося, повернули депутати парламенту, виявилася передчасною.

Ірина та її батько (фото 7 та 8) загинули внаслідок удару ракетою С-300 по Запоріжжю 9 квітня. Її старша сестра розповіла про цю трагедію та друзі збирають гроші, щоб відновити зруйнований будинок.

Мешканка Кривого Рогу доглядає українських бійців у шпиталі і ставить їм питання, чому вони не здалися в полон (відео 9).

Молодий учитель танців із Харківщини повернувся до своїх вихованок після поранення, щоб знову приєднатися до ЗСУ (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.