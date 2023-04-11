По-перше, у своєму Telegram-каналі ведучий поділився хорошою новиною з інформаційного фронту. Його команда зробила професійний дубляж фільму "Рік" на англійську, іспанську, португальську та французьку мови.
"Це тільки початок. Продовжуємо роботу в студії над іншими мовами. Світ має знати правду про жорстоку війну, яку розв'язала рф проти України. Якщо у вас є друзі, знайомі, партнери та родичі у країнах, де говорять цими мовами - долучайтесь до нашої інформаційної боротьби", — наголосив Дмитро Комаров.
Тому він попросив українців про допомогу — поширювати його пост із посиланнями на міжнародні версії документальної стрічки "Рік", аби її побачив увесь світ (щоб відкрити публікацію, проскрольте вниз).
"Не секрет, що люди, які живуть в інших країнах та не бачать війну щодня, вже не відчувають того, що було у лютому 2022. Це так званий синдром втомленості війною. Передивившись проект «РІК», глядач за короткий час зможе знову повернути ці відчуття. Побачити правду та відчути те, що відбувається в Україні. Що це жорстока війна без правил з боку рф. Війна, в якій більш за все страждають мирні люди. І про це не можна забувати. Починаємо розсилку! Поділись цією публікацією. Тільки вперед! 💪", — додав ведучий.
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