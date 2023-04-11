Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишається в Україні, тоді як її старша дочка живе в Москві, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, в якому звернулася до фанатів просто під час вистави, стоячи за лаштунками.

Як видно, спочатку у ролику Оля зняла трохи лаштунків, показавши колег-акторів під час підготовки до виходу на сцену. А потім вона стоїть уже за лаштунками перед сценою та записує відео, в якому звертається до шанувальників зі словами подяки. За словами Олі того дня вони тричі на день виступали зі спектаклем у місті Малин.

У підписі до публікації Сумська написала: "Рідні, дякуємо! Ви фантастичні Старокостянтинів, Славута, Нетішин, Сарни, Вараш! В Малині зіграли три вистави на день! А завтра ми чекаємо вас у Миронівці! Це був неймовірний тур! До зустрічі на виставі "ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ" Дякуємо нашим захисникам за можливість творчого єднання! Це так цінно сьогодні!". Також актриса додала список міст та дат, куди вони вирушать далі у своєму турі.

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