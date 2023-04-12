Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни залишається в Україні, багато гастролює з благодійними концертами та приєднується до волонтерських проектів та ініціатив, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала самоіронічне відео із серії "в мережі, і в житті", яким чудово насмішила українців.
Так, ролик складається з двох частин – у першій Злата постала у всій красі та при повному параді. Вона спокусливо танцює в напівтемряві, демонструючи струнку фігуру, елегантне укладання та яскравий макіяж. І вже за секунду артистку можна побачити у зовсім іншому амплуа – вона безтурботно сидить у салоні краси на процедурі і неквапом попиває чай із печінками.
У підписі до публікації Огневич написала: "Не бійся бути справжньою". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Справжня людина - завжди матиме душевний спокій для себе, і повагу серед людей".
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"Красуня".
"І там, і там правда".
"Їж і видужує - дивитися шкода".
"Красуня, як завжди".
"Клас, обожнюю самоіронію".
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