Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны остается в Украине, много гастролирует с благотворительными концертами и присоединяется к волонтерским проектам и инициативам, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила самоироничное видео из серии "в сети, и в жизни", которым здорово насмешила украинцев.

Так, ролик состоит из двух частей – в первой Злата предстала во всей красе и при полном параде. Она соблазнительно танцует в полумраке, демонстрируя стройную фигуру, элегантную укладку и яркий макияж. И уже через секунду артистку можно увидеть в совершенно другом амплуа – она беззаботно сидит в салоне красоты на процедуре и не спеша попивает чай с печеньками.

В подписи к публикации Огневич написала: "Не бойся быть настоящей". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Настоящий человек – всегда будет иметь душевное спокойствие для себя, и уважение среди людей".

"Это тот случай, когда и так, и так женщина выглядит красиво".

"На коррекции бровей все выглядят глуповато, а при простуде у всех есть сопли, которые не добавляют шарма".

"Прекрасная везде".

"100% каждая девушка увидела себя".

"Красавица".

"И там, и там правда".

"Кушай и поправляйся – смотреть жалко".

"Красавица, как всегда".

"Класс, обожаю самоиронию".

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