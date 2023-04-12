Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны остается в Украине, много гастролирует с благотворительными концертами и присоединяется к волонтерским проектам и инициативам, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила самоироничное видео из серии "в сети, и в жизни", которым здорово насмешила украинцев.
Так, ролик состоит из двух частей – в первой Злата предстала во всей красе и при полном параде. Она соблазнительно танцует в полумраке, демонстрируя стройную фигуру, элегантную укладку и яркий макияж. И уже через секунду артистку можно увидеть в совершенно другом амплуа – она беззаботно сидит в салоне красоты на процедуре и не спеша попивает чай с печеньками.
В подписи к публикации Огневич написала: "Не бойся быть настоящей". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Настоящий человек – всегда будет иметь душевное спокойствие для себя, и уважение среди людей".
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"Красавица".
"И там, и там правда".
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