Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила показати важливі для неї спогади. У зв'язку з робочою поїздкою, артистка вирішила згадати минуле і поділилася цікавими кадрами.
«Приїхала на вокал і така ностальгія! Давайте разом згадаємо, як це було!
Клас у гуртожитку, де ми готувалися до академій та іспитів. Клас, де я проводила по шість годин, займаючись сама та аналізуючи купу співаків та співачок. Тепер я ходжу сюди на вокал! -Поділилася Злата.
Вона показала, що це пам'ятні та дорогі її серцю місця, адже тут вона провела перші кроки на шляху до популярності.
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Також Огневич розповіла, як довго ходила з накладним волоссям після того, як сильно зіпсувала своє волосся. За словами Огневича, довелося багато працювати, щоб повернути все те, що "просто обсипалося".
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«Сестра сьогодні, дивлячись на моє волосся, запитала – чи перука в мене? Тому що вона пам'ятає період, коли я часто носила систему заміщення волосся через блонд, після якого моє волосся «зламалося» - розповіла Злата.
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