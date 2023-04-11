Популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич решила показать важные для нее воспомининия. В связи с рабочей поездкой, артистка решила вспомнить о прошлом и поделилась интересными кадрами.

«Приехала на вокал и такая ностальгия! Давайте вместе вспомним, как это было!

Класс в общежитии, где мы готовились к академам и экзаменам. Класс, где я проводила по шесть часов, занимаясь сама и анализируя кучу певцов и певиц. Теперь я хожу сюда на вокал!» -поделилась Злата.

Она показала, что это памятные и дорогие ее сердцу места, ведь тут она провела первые шаги на пути к известности.

Также Огневич рассказала, как долго ходила с накладными волосами после того, как сильно подпортила свои волосы. По словам Огневич, пришлось много работать, чтобы вернуть все то, что "просто осыпалось".

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«Сестра сегодня, смотря на мои волосы, спросила – парик ли у меня? Потому что она помнит период, когда я часто носила систему замещения волос из-за блонда, после которого мои волосы «сломались» - рассказала Злата.

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