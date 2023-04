Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила горячее видео с сеансом самолюбования, как отметили фолловеры.

В новом необычно смонтированном ролике Даша появилась в соблазнительном образе, она буквально играет с огнем, поджигая спичку, держа ее в губах. Перед камерой блогерша появилась в длинном темном наряде с открытыми плечами, который подчеркнул идеальную фигуру. Волосы девушки зачесаны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "she want me, it’s evil make a deal". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Одно и то же".

"Ну это не женщина, а произведение искусства".

"Сколько можно этого самолюбования? Самой не надоело".

"Вы меня извините, но вам, Даша, такой образ не идет".

"Это просто поджог".

"Это реально настоящий поджог".

"Как же хорошо, и как перестать восхищаться?".

"Дарья Квиткова, вы невероятна".

"Какой кайф".

"Это очень ваше. Двигайтесь в этом направлении, приятно смотреть, эстетическое наслаждение".

"Как уверенно и смело, класс".

"Ну просто нет слов".

Напомним, "Поехала крыша, а я поехала уже за ней": Великий из "Квартал 95" жестко высмеял скандальную блогершу из Закарпатья.

Как сообщала Politeka, Оттекшее лицо и лишний вес: Каминская из "НеАнгелов" перепугала фанатов переменами во внешности.

Также Politeka писала, что "Развод пошел на пользу": "Холостяк" Добрынин восхитил украинок новым стилем, появилось видео.