Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила горячее видео с сеансом самолюбования, как отметили фолловеры.
В новом необычно смонтированном ролике Даша появилась в соблазнительном образе, она буквально играет с огнем, поджигая спичку, держа ее в губах. Перед камерой блогерша появилась в длинном темном наряде с открытыми плечами, который подчеркнул идеальную фигуру. Волосы девушки зачесаны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Квиткова написала: "she want me, it’s evil make a deal". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Одно и то же".
"Ну это не женщина, а произведение искусства".
"Сколько можно этого самолюбования? Самой не надоело".
"Вы меня извините, но вам, Даша, такой образ не идет".
"Это просто поджог".
"Это реально настоящий поджог".
"Как же хорошо, и как перестать восхищаться?".
"Дарья Квиткова, вы невероятна".
"Какой кайф".
"Это очень ваше. Двигайтесь в этом направлении, приятно смотреть, эстетическое наслаждение".
"Как уверенно и смело, класс".
"Ну просто нет слов".
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