Артистка-початківець і переможниця романтичного шоу "Холостяк" Даша Ульянова активно розповідає в мережі про своє життя, вражає новими образами та інтригує розповідями про життя. Дівчина вирішила вести лайф-стайл блог в Інстаграмі, чим і цікавить шанувальників після завершення романтичного шоу.

Нещодавно Ульянова відповіла на найчастіші питання, не обійшлося і без особистих тем:

Даша вирішила розповісти, як тепер харчується під час свого схуднення: «Я маю тільки інтуїтивне харчування. Жодних дієт. Їм реально все просто не переїдаю. Калорії не вважаю!».

Зізналася також Даша, як зараз живе і в яких умовах – домробітниць не викликає, проте є дівчатка, які приходять до неї раз на два місяці та роблять генеральне прибирання. В іншому - прибирає вона сама, адже це не складно і квартира у неї маленька.

А от щодо особистого життя, після проекту Даша припинила розповідати про стосунки, адже нічим хорошим це не закінчилося. Тепер і взагалі, на думку Ульянової, заміжжя в неї не буде: «Думаю, ніколи. Це не жарт!".

Також Даша вирішила порадувати своїх відданих фанатів у соціальних мережах. На цей раз дівчина похвалилася новим фотосетом після корекції губ.

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