Начинающая артистка и победительница романтического шоу "Холостяк" Даша Ульянова активно рассказывает в сети о своей жизни, впечатляет новыми образами и интригует рассказами о жизни. Девушка решила вести лайф-стайл блог в Инстаграм, чем и интересует поклонников после завершения романтичного шоу.

Недавно Ульянова ответила на самые частые вопросы, не обошлось и без личных тем:

Даша решила рассказать, как теперь питается во время своего похудения: «У меня только интуитивное питание. Никаких диет. Ем реально все, просто не переедаю. Калории не считаю!».

Призналась также Даша, как сейчас живет и в каких условиях – домработниц не вызывает, однако есть девочки, которые приходят к ней раз в два месяца и делают генеральную уборку. В остальном – убирает она сама, ведь это не сложно и квартира у нее маленькая.

А вот что касается личной жизни, после проекта Даша прекратила рассказывать об отношениях, ведь ничем хорошим это не закончилось. Теперь же и вовсе, по мнению Ульяновой, замужества у нее не будет: «Думаю, никогда. Это не шутка!».

Также Даша решила порадовать своих преданных фанатов в социальных сетях. В этот раз девушка похвалилась новым фотосетом после коррекции губ.

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