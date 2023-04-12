Незважаючи на те, що дружина ведучого Христина Решетник народила трьох синів у неї чудова постать.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника може похвалитися чудовою фігурою. Для цього вона активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Крім того, Христина Решетник дотримується режиму і намагається лягати спати в один і той самий час. На своїй сторінці в Інстаграмі вона показала, як займається в тренажерному залі.

Так, Христина Решетник прийшла до тренажерного залу у сміливому вбранні, яке чудово підкреслило кожен вигин її ідеальних форм. Спортивний лук складався з чорних лосин, яскравого топу рожевого кольору та кросівок у тон до нього. Для зручності дружина українського телеведучого зібрала локони у хвостик.

На опублікованому відео дружина українського телеведучого Григорія Решетника стрибає через жовті смужки, які завдали на підлогу спортзалу.

"Відпрацьовую паски наперед", - пожартувала Христина Решетник у підписі до відео.

Користувачі мережі у коментарях не змогли стримати свого захоплення та написали для дружини Григорія Решетника компліменти. Також багато хто зазначав, що це просто дивно наскільки прекрасно вона виглядає після трьох пологів:

"Молодчинка, приємно дивитися", "Ви супер жінка", "Ви неймовірно крута", "Крута мамка трьох синочків!", "Молодець".

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

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